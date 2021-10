Småsyk Lehne Olsen fortsatte målshowet – selvkritisk Stabæk-trener

NTB Sport

LSKs toppscorer og kaptein gikk glipp av forrige seriekamp på grunn av sykdom, og det var lenge usikkert om han ville rekke onsdagens kamp. Før kampstart kom beskjeden om at måltyven fortsatt var snufsete, men at han var klarert for spill.

Det skulle vise å være svært gode nyheter for et Lillestrøm-lag som kun hadde én seier på de seks siste kampene. Etter at midtstopper Espen Garnås hadde sendt hjemmelaget i ledelsen, overtok Lehne Olsen showet.

Først satte måltyven inn 2-0 i åpent mål etter forarbeid av Eskil Edh, og deretter gjorde Vetle Dragsnes forarbeidet da Lehne Olsen satte inn sitt andre for dagen.

– Han er en maskin. Han har vel 70 prosent lungekapasitet, tenker jeg, men han går ut der og leverer. Han har blitt en meget god fotballspiller, enkelt og greit, sa LSK-trener Geir Bakke til Eurosport etter kampen.

For Stabæk endte Åråsen-kvelden i en ny stor nedtur. Mannskapet til Eirik Kjønø er nå sist på tabellen. Trøsten er at Brann på kvalifiseringsplassen kun er to poeng foran, men avstanden kan øke når bergenserne møter Viking torsdag.

Mer Stabæk-trøbbel

Etter kampen var frustrasjonen stor i Stabæk-leiren.

– Utrolig kjipt. Jeg synes vi spiller en helt ålreit første omgang, og jeg synes ikke Lillestrøm skaper noen helt store sjanser. Så er det sånn det har vært så mange ganger i år, at vi ikke møter opp i 2. omgang, sa Fitim Azemi til Eurosport etter kampen.

– Jeg er skuffet, som alle andre som er glade i Stabæk. Å tape 3-0 her er ikke godt nok, sa trener Eirik Kjønø.

Han var tydelig på at bærumsklubben må framstå på en helt annen måte dersom plassen i Eliteserien skal berges. Han tar selv skylden.

– Det svikter hos meg. Den (planen) er ikke tydelig nok formidlet og trent på. Det er først og fremst min feil. Strukturen er ikke bra nok. Det er kollektivt, det skyldes ikke enkeltspillere, sa Kjønø.

Misset kjempesjanse

For LSK-måltyven Lehne Olsen kunne jakten på nye ligamål fort båret frukter allerede etter 18 minutters spill. Da ble 30-åringen frispilt i rommet bak Stabæk-forsvaret, men en strålende inngripen av gjestenes keeper Marcus Sandberg forhindret scoring.

Muligheten ble den første virkelig store i en første omgang der LSK var det førende laget.

Etter pause skulle Kjønø få mer hodebry og flere bekymringer.

Lillestrøm-trener Geir Bakke kunne på sin side juble for en etterlengtet seier, og det kunne også blitt flere mål for hjemmelaget. Tomålsscorer Lehne Olsen misset en kjempesjanse da han kom alene med gjestenes keeper Sandberg mellom de to scoringene sine.

For Stabæk bar også Åråsen-kvelden med seg spillerproblemer underveis. Kaptein Simen Wangberg måtte gi seg allerede etter en drøy halvtimes spill.

– Han har vært forkjølet hele uka og var usikker også på oppvarmingen. Dessverre gikk det ikke, sa trener Kjønø i pausen.

Neste oppgave for Lillestrøm er en vanskelig bortekamp mot Rosenborg på Lerkendal kommende lørdag. Stabæk tar imot Haugesund hjemme på Nadderud dagen derpå.

(©NTB)