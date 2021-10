Rosenborg snublet i gullkampen: – Måtte ha seier for å ha et lite håp

NTB Sport

Rosenborg var best, men maktet ikke å få ballen i mål og vinne borte mot et hardtkjempende Haugesund-lag, som har vært tilfellet de siste gangene.

– Jeg synes vi har nok muligheter til å avgjøre kampen. Vi har ballen mye og skaper mye. Det er siste pasning og mulighet som svikter oss, sa Rosenborg-trener Åge Hareide til Discovery.

Nå ser det vanskelig ut for trønderne å plage Molde og Bodø/Glimt i gullkampen helt inn.

– Jeg synes vi skal ta med oss prestasjonen, men vi er selvfølgelig skuffet over resultatet. Vi måtte ha en seier for å ha et lite håp, men vi har hatt så mange dårlige bortekamper i år at vi må ta med oss prestasjonen, sa Rosenborg-kaptein Markus Henriksen.

Kunne blitt matchvinner

Rosenborg vant sist borte mot Haugesund i serien i mai 2018. Da var det Alexander Søderlund som scoret målene i 2-1-seieren. Onsdag var han på motsatt banehalvdel og fikk sin første kamp fra start for FKH etter sin tilbakekomst.

Rosenborg var best i banespillet fra 20 minutter og ut kampen. De aller største prøvene ble likevel ikke Haugesund-keeper Egil Selvik satt på.

Like før slutt kunne Alioune Ndour blitt matchvinner for hjemmelaget da han plutselig ble spilt alene mot keeper, men hans avslutning gikk rett på Rosenborgs Julian Faye Lund.

– Det var tungt utpå der med en tung bane og et RBK-lag som er gode med ball. Når vi ikke er gode i kontringsspillet, sliter vi med å komme med noe her. En litt kjedelig kamp, men det blir noen sånne i løpet av en sesong, sa Haugesund-profil Kristoffer Velde.

0-0 igjen

Før storkampen mellom Molde og Bodø/Glimt startet, var RBK fem og seks poeng bak de to topplagene. Rosenborg møter begge lag i de seks resterende kampene av sesongen.

Det omvendte møtet i Trondheim endte også 0-0, og mye tydet på det også onsdag kveld. Nærmest i første omgang var Noah Holm da han frigjorde seg i feltet, men feilberegnet da han skulle stusse ballen mot mål og endte opp med å bruke skulderen.

I 2. omgang fortsatt RBK-dominansen, men det manglet presisjon på tampen av de fleste angrepene.

Allerede lørdag er det ny runde for RBK. Da kommer Lillestrøm til Lerkendal, mens Haugesund spiller borte mot Stabæk søndag.

(©NTB)