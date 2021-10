Minister til Bayern-stjernen Kimmich: – Ta vaksinen!

NTB Sport

Kimmich var kaptein for Tysklands landslag i VM-kvalifiseringskampen mot Romania tidligere i måneden. Det skapte voldsom debatt da han sist helg avslørte at han er uvaksinert, på grunn av «personlige bekymringer».

– Tenk deg om en gang til og ta vaksinen, sier Horst Seehofer, som er innenriksminister i Angela Merkels avtroppende regjering, til Bild i en beskjed til Kimmich.

– Du er en personlighet med eksemplarisk oppførsel. Dersom du tar vaksinen, vil andre si «da gjør jeg det også». Vaksinasjon er vårt fremste våpen mot pandemien.

Flere medisinske eksperter har kritisert Kimmich for ikke å være seg bevisst sitt ansvar som rollemodell.

Det har vært kraftig stigende smittetall i Tyskland den siste tiden. 66 prosent av Tysklands befolkning er fullvaksinert, men i fotballen er 90 prosent av spillere og ledere vaksinert.

Bayern-trener Julian Nagelsmann er for tiden isolert etter å ha testet positivt på viruset.

To av Kimmichs mest profilerte klubbkamerater, Thomas Müller og Manuel Neuer, har gjort det klart at de synes Kimmich bør ta vaksinen. Han utelukker ikke at han vil gjøre det.

– Det er en god mulighet for at jeg kommer til å gjøre det, men jeg har fortsatt bekymringer, sa Kimmich sist helg.

Klubbpresident Herbert Hainer sier at han vil bli glad om Kimmich tar vaksinen, men la til at det ikke er vaksinetvang i Tyskland.

