Kristiansen skrev ny Brann-kontrakt

NTB Sport

– Jeg er veldig glad for at jeg får representere Brann i ett år til, sier Kristiansen til Branns nettsted.

Veteranen har spilt for laget siden midten av 2015-sesongen. Totalt står han med 162 Brann-kamper.

Kristiansen var på utgående kontrakt før onsdagens forlengelse. 33-åringen har spilt samtlige av Branns 23 kamper i Eliteserien i år.

– Ruben har vært en stabil spiller for oss i årets sesong. Til tross for at han er blant de mest erfarne i troppen, er han blant dem som tåler kampprogrammet best. Vi er veldig fornøyd med at han blir med videre, sier Branns sportslig leder Jimmi Nagel Jacobsen.

(©NTB)