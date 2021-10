Koronaregler forkludrer suksessoppskrift – norske skistjerner må bo i OL-leir

NTB Sport

I utgangspunktet skulle norske langrennsløpere, skiskyttere og kombinertutøvere bo i ungdomsherberget i Zhangjiakou med trenerteam og støtteapparat. 62 rom ble leid av Olympiatoppen for tre år siden.

Men kinesiske koronaregler gjør at Norges skistjerner og største medaljehåp må oppholde seg i en av OL-landsbyene på lik linje med alle andre nasjoner.

– Vi har heldigvis klart å få godkjent hotellet innenfor koronaboblen. Rundt 70 av våre ledere er flyttet dit og skal bo der. Det er vi fornøyd med. Det var usikkert hvor vi kunne ha havnet, sier vinteridrettssjef Helge Bartnes.

Norge satset på et lignende opplegg til en prislapp på 6,5 millioner kroner i Pyeongchang-OL. Der ble det satt rekord med 39 norske medaljer. Investeringen til Beijing-lekene blir ikke bortkastet, men boplanen i «Eagle Nest» (Ørneredet) blir ikke slik det var lagt opp til.

Kina-OL vil foregå på tre forskjellige steder. Skøyteidrettene, ishockey, curling og fristil (big air) er lagt til Beijing, mens alpint, aking, bob og skeleton går i Yanqing. Zhangjiakou blir stedet for langrenn, skiskyting, hopp, kombinert, snøbrett og de andre fristiløvelsene.

Usikkerhet rundt precamper

Det vil være forskjellige precamper for de ulike idrettene. Langrennsløperne har dessuten et høydetreningsopplegg å ta hensyn til foran OL.

– Det vil variere fra idrett til idrett når de reiser. Alle må jo dra slik at man blir tidsakklimatisert. Rådet er at de drar omtrent sju dager før, slik at man kan ta én time per dag. Det er det som er anbefalingen for akklimatisering, forteller Bartnes.

– Så er det fortsatt usikkerhet rundt dette med fly. Det vil ikke være mange som flyr dit i OL-perioden. Mye er uklart, men vi er i en dialog med SAS. Noen idretter må kanskje tilpasse seg mer enn andre for å få troppene over.

OL-reglene sier dessuten at man ikke kan fly til Beijing med mellomlanding internt i Kina. Hongkong utgår dermed som et mulig mellomstopp på veien.

Testtur før jul

20. januar vil det siste OL-uttaket være klart. Denne gangen vil ikke de norske forberedelsene være så gode som man hadde ønsket. Koronapandemien og restriksjonene gjør det vanskeligere, men Bartnes understreker at det er likt for alle.

– Vi har ikke vært på inspeksjonstur for å få sett på snøforholdene. Normalt skulle vi vært der to-tre ganger. Nå er det tre år siden vi var der sist. Det vi har fått med oss, er at det er fantastiske anlegg. Skøytehallen, hoppbakkene og langrennsløypene ser bra ut. Vi har fått videomateriale av løypeprofiler som vi har delt med utøverne, sier vinteridrettssjefen i Olympiatoppen.

Han kan videre fortelle at arrangørene legger opp til ha noen testarrangementer i forkant av lekene.

– Vi drar med noen kombinertutøvere og noen hoppere til Kina 1.-6. desember. Fem-seks fra Olympiatoppen blir også med for å teste det vi kan få testet på denne tiden av året. Vi gleder oss til å komme over. Det blir bra selv om det blir spesielt.

Onsdag var det 100 dager igjen til OL-åpningen.

