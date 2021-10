Fotballproff står fram som homofil: – Levd et dobbeltliv

NTB Sport

Cavallo delte nyheten i et videoklipp og et åpent brev i sosiale medier. Der sier den australske A-League-spilleren at han «endelig er komfortabel» med å snakke ut om egen legning.

– Jeg er trøtt av å prøve å prestere på toppnivå og leve et dobbeltliv. Det er utmattende, og ikke noe jeg ønsker at noen andre skal få oppleve, sier Cavallo.

– Jeg har kjempet mot min egen seksualitet i seks år, og nå er jeg glad for å kunne gi slipp, sier han videre.

Flere proffspillere har stått fram som homofile etter at karrieren er over. Cavallo skal derimot være den eneste som gjør det av dagens aktive i verdensfotballens øverste divisjoner, skriver BBC.

– Det er overraskende at det ikke er andre homofile fotballspillere som spiller aktivt i øyeblikket. Ikke bare i Australia, men rundt om i verden. Jeg vil vise dem der ute som sliter og som er redde, at du ikke trenge rå være noen andre enn deg selv. Det er OK å være homofil og spille fotball, sier Cavallo.

