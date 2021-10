NTB Sport

Skarpnord greide to birdier, men med fire bogeyer og en tredobbel bogey på 5. hull er hun fem slag over par. Lund greide ikke en eneste birdie. Fem bogeyer gjør at også hun er fem slag over par.

Dermed er de to norske deltakerne nesten sist i feltet på 56 spillere. De har bare tre konkurrenter bak seg på lista etter den første av tre runder.

Maria Fassi fra Mexico leder turneringen. Hun gikk sin åpningsrunde på 63 slag (ni under par) og er ett slag foran sørafrikanske Lee-Anne Pace.

