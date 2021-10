Dansk badmintonstjerne spilte ett poeng – unngikk bot

NTB Sport

Axelsen vant i helgen Denmark Open på hjemmebane og økte sin ubeseirede kamprekke til 23 kamper. Han ønsket å trekke seg fra turneringen i Frankrike på grunn av tøft kampprogram, men ble truet med bot.

Dermed tok han flyet til Paris, spilte ett poeng mot sørkoreanske Heo Kwang-hee og kastet inn håndkleet.

– Etter å ha spilt søndagens finale har jeg prøvd å hente meg inn og få orden på noen skader som har plaget meg den siste tiden. Etter konsultasjon med teamet mitt bestemte jeg meg for å gjøre et forsøk, men jeg følte med en gang at jeg ikke er klar til å konkurrere denne uken. Jeg er veldig skuffet, ettersom jeg gledet meg til å spille foran det fantastiske franske publikummet, skrev han i en forklaring på Twitter.

– Jeg har ikke annet valg enn å lytte til kroppen. Nå skal jeg restituere godt så jeg er klar til neste turnering på Bali.

