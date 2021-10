Bayern München-stjerne slipper fengsel

NTB Sport

Endringen kommer etter at Hernández vant fram med en anke. Bayern München-forsvareren ble forrige uke pålagt å møte til soning.

Det slipper han nå, men kravet er han holder seg på rett side av loven de fire neste årene. I tillegg må han betale en bot på 96.000 euro, som tilsvarer 933.000 kroner.

Hernández ble i utgangspunktet dømt til fengsel for å ha brutt et besøkelsesforbud i 2017. Han reiste sammen med kjæresten på ferie til USA etter at begge hadde fått forbud mot å møte hverandre.

25-åringen var nylig med på å vinne nasjonsligaen med Frankrike.

