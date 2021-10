– Koronaviruset Kina-OLs største utfordring

NTB Sport

Arrangørene i Beijing peker på håndteringen av koronaviruset som vinterlekenes største utfordring.

Til tross for økt vaksinering og gjenåpninger mange steder i verden, fører kineserne et strengt koronaregime. Tiltakene under OL i februar neste år er ventet å bli enda strengere enn i Tokyo i sommer.

Antallet nye tilfeller i Kina er relativt lavt, men myndighetene tar ingen sjanser, og flere steder i Kina er det innført lokal nedstenging.

Kina kommer heller ikke til å tillate noen utenlandske tilskuere.

