Gleder seg til tribunefest med landslag og klubb

NTB Sport

– Jeg gleder meg skikkelig. Jeg tror det blir en skikkelig god ramme rundt landskampen, og så er det selvfølgelig cupfinale søndag. Det bør bli bra uansett, sier Bergsvand til NTB. Hun er en av seks Sandviken-spillere i landslagstroppen.

Aurora Mikalsen, Tuva Hansen, Lisa Naalsund, Vilde Hasund og Elisabeth Terland lader også opp til to Ullevaal-kamper som del av landslaget.

De trente mandag for tomme tribuner, men det var allerede solgt over 6000 billetter til den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Belgia. Det tyder på at Norge kan regne med betydelig publikumsstøtte i kampen om viktige poeng.

– Det blir veldig fint. Det er deilig å være her i Oslo, og vi trenger støtten publikum kan gi. Jentene er verd det, så jeg håper det kommer enda flere. Jeg oppfordrer alle som kan, til å møte opp. Det vil være en kjempeboost, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

Stor forskjell

Under pandemien måtte landslaget ikke bare greie seg uten tilskuere. Både samlinger og kamper ble avlyst, og EM-sluttspillet de hadde kvalifisert seg til, ble utsatt ett år.

Allerede i forrige ukes bortekamp mot Polen merket de at publikum er tilbake.

– Det var ikke så mange der, men når man går fra tomme tribuner til 3-4000, så er det ganske stor forskjell, sier Sjögren.

Guro Reiten gleder seg også til velfylte Ullevaal-tribuner

– Det er alltid artig å spille her, og jo mer leven og flere folk, desto artigere blir det for oss. Vi skal prøve å lage en fest for dem, og så håper vi på god stemning, sier hun til NTB.

– Det er en ekstremt viktig kamp i gruppa, og vi har noe å gjøre opp for etter at vi rotet litt sist og måtte nøye oss med ett poeng i Polen.

Cupmoro

I likhet med navnesøster Bergsvand har også hun cupmoro å se fram til etter landslagssamlingen. Søndag spilles semifinalene i forrige sesongs FA-cupturnering, og Chelsea gjester Manchester City.

– Det er litt merkelig, men korona har satt alle ting litt på vent. Det spiller ingen rolle hvilken sesong kampen tilhører, det er en semifinale, og å spille mot City er alltid artig. Det blir spennende, sier hun før kampen som kan føre laget til finale på Wembley.

– Vi har fått spille der uten publikum et par ganger. Det er litt rart å spille på en stor stadion når det ikke er en sjel på tribunen og du hører ekko hver gang noen roper. Det ville være artig å spille der foran publikum, sier hun.

Publikum blir det også når Sandviken og tittelforsvarer Vålerenga gjør opp om kongepokalen søndag. Bergsvand akter å få hendene på den.

– Jeg kjenner at vi går inn i en viktig uke. Selvfølgelig skal vi ha tre poeng mot Belgia, og det samme gjelder egentlig søndag. Vi skal vinne den cupfinalen, sier hun.

