Vålerenga-fansen forlot stadion i VAR-protest mot Haugesund

Det skjedde etter at klubben i midtuken stemte for videoassistert dømming i Eliteserien fra 2023. Det har haglet med reaksjoner mot forslaget etter at det ble lansert, og rivalen Lillestrøm er de eneste som har stemt imot.

Haugesund kom til kampen med 7-0-seieren mot Mjøndalen i bagasjen, men det var ingenting som tydet på at de ville få det like lett mot Vålerenga borte søndag. Osame Sahraoui herjet for VIF i seieren med mål og målgivende.

– Det var morsomt, det var deilig. Vi var ikke så mange på stadion i dag, men de som var her ga alt. Det var deilig å få de målpoengene, sa Sahraoui til Discovery etter kampen.

Det var imidlertid gjestene som tok ledelsen ved Peter Therkildsen etter 34 minutter. Vålerenga hadde produsert flere sjanser i forkant av den scoringen.

Etter en lang kamp mot VIF-presset måtte Haugesund gi tapt etter 80 minutter. Osame Sahraoui utlignet med et langskudd.

Med fem minutter igjen avgjorde Nicolaj Thomsen. Sahraoui la et perfekt innlegg på hodet til Thomsen, som stanget inn seiersmålet.

– Vi spilte ikke fotball i 2. omgang. Det er skuffende, sa Haugesunds Sondre Liseth.

Borteledelse

Haugesund fikk ingen optimal start på oppgjøret. Martin Samuelsen måtte byttes ut etter ti minutter med det som så ut som en ryggskade.

Men etter en lang stillingskrig den første halvtimen, sendte Therkildsen gjestene i ledelsen etter 34 minutter. Innbytter Kristoffer Velde slo et innlegg som Therkildsen tuppet i mål alene med VIF-keeper Kjetil Haug.

Sju minutter senere var Jonatan Tollås Nation nær utligning, men headingen gikk via tverrliggeren og ut i spill igjen.

Vålerenga gjorde hele tre bytter i pausen. Odin Thiago Holm, som hadde en kanonscoring mot Rosenborg sist, var blant dem som kom inn.

VAR-protest

Det var mange tilskuere som forlot stadion under kampen med en klar beskjed; «VAR det verdt det?». Det har i det siste vært store protester mot Eliteseriens VAR-forslag, der Vålerenga er en av klubbene som har stemt for nyordningen.

– Heldigvis har vi ytringsfrihet, men de blør for oss. Jeg har forståelse for at de vil ytre seg, sa VIF-trener Dag-Eilev Fagermo om markeringen.

Etter byttene var det et hjemmelag med mer energi som skapte mange sjanser til å utligne. Sahraoui var aktiv og skapte flere gode muligheter, uten at de fant nettmaskene den første halvdelen av 2. omgang.

Også Amor Layouni var god, men ikke han heller fant nettmaskene før han ble byttet ut etter 70 minutter.

Etter 80 minutter fikk VIF sin fortjente utligning. Sahraoui hamret til fra 17 meter, og ballen gikk via Alexander Søderlund og i mål.

