Rosenborg lekte seg med Sandefjord

Begge lag kom til kampen med uavgjortresultat i bagasjen, men det var Rosenborg som skulle ta styringen og herje med Sandefjord fra start søndag.

Danske Carlo Holse skinte i 4-1-seieren med to mål og én målgivende. Han startet det hele da han etter seks minutter banket en retur i mål. Ti minutter senere assisterte han Stefano Vecchias 2-0-scoring, før han få minutter senere la på til 3-0.

– Det var veldig bra. Alt i alt en god dag på jobben. Jeg synes at jeg bidrar over hele banen med mål og asisst, sa Holse til Discovery etter kampen.

Sandefjord så til tider ut som statister på Lerkendal, og så slagne ut da Holse satte inn 3-0-scoringen. Rosenborg fortsatte å kjøre på etter pause, og Dino Islamovic la på til 4-0 etter en drøy time.

Like etter reduserte Alexander Ruud Tveter uten at det skapte noe spenning i det som ble en kontrollert seier for trønderne.

– I 1. omgang var vi veldig bra, men i 2. omgang slapp vi oss litt ned. Vi har kamp onsdag, så vi sparte på kruttet. Det var over på 4-0, sa RBK-trener Åge Hareide.

Sandefjord gikk sin femte kamp på rad uten seier i ligaen, og laget møter Strømsgodset i neste kamp. RBK møter Haugesund.

Scoringsfest

Rosenborg kom ut i 100, og det var kun snakk om tid før den første scoringen skulle sitte. Etter seks minutter hamret Erlend Dahl Reitan ballen inn i feltet. Der måtte Sandefjord-keeper Jacob Storevik gi en retur som Holse banket i nettet.

Etter 17 minutter ble det mer for vertene. Holse la inn til Vecchia, som skled inn 2-0 og sin tiende scoring for sesongen

Kun få minutter senere var Holse igjen på farten. Dahl Reitan la et perfekt innlegg til Holse, som styrte ballen i nettet.

Etter pause la Dino Islamovic på til 4-0. Vecchia snappet opp Sandefjords forsøk på å spille seg ut og fant Islamovic. Han var sikker da han hamret ballen i mål.

Redusering

Like etter reduserte Sandefjord. Tveter skjøt på hel volley, via foten til Pavle Vagic og i mål.

Vaglic var stoppervikar for kampen, og trener Hareide erkjente etter kampen at det er en plass han gjerne gir permanent til svensken.

– Det var en god kamp. Even (Hovland) hjalp meg masse i dag, sa Vaglic

Sandefjord klarte ikke å skrape sammen noen ordentlig sluttspurt og tapte 1-4. Dermed står laget med fem strake kamper uten seier i ligaen etter tre tap og to uavgjortresultater.

I neste kamp møter de et Godset som klarte uavgjort mot Bodø/Glimt søndag.

