Banner med kritikk av Newcastles eiere etterforskes av politiet

NTB Sport

Newcastle ble nylig solgt til et konsortium med det saudiarabiske investeringsfondet i spissen. Det gjør klubben til en av verdens rikeste, men er blitt kraftig kritisert som et forsøk på sportsvasking fra Saudi-Arabia.

Lørdag holdt Palace-fans opp et banner med kritikk av de nye eierne. Under overskriften Premier Leagues eiertest var det haket av for punktene terrorisme, halshogging, brudd på menneskerettigheter, mord, sensur og forfølgelse.

Banneret etterforskes nå av politiet, melder Reuters.

– Politibetjenter er i ferd med å undersøke informasjonen og etterforsker saken. Alle anklager om rasisme blir tatt veldig alvorlig, skriver politiet i Croydon på Twitter.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty er blant dem som har kritisert Premier League for å godkjenne salget av Newcastle.

(©NTB)