Solskjær skryter av Salah – foretrekker likevel Ronaldo

Salah har herjet for Liverpool hele sesongen og har scoret mål i ni kamper på rad for klubben. Det får Solskjær til å uttrykke sin begeistring for egypteren, men i sammenligningen med Manchester United-stjernen Cristiano Ronaldo, er ikke Solskjær i tvil om hvem han foretrekker.

– Jeg vil alltid støtte Cristiano i enhver turnering. Han er unik, målformen hans er fantastisk og han fortsetter å score. Med det sagt, så er Salah i fyr og flamme for tiden. Vi vet at vi må være på vårt beste for å forsvare oss mot ham, sier Solskjær ifølge nyhetsbyrået DPA.

Både Salah og Ronaldo ble matchvinnere i 3-2-seiere i mesterligaen denne uken. Salah senket Atlético Madrid på tirsdag og dagen etter fulgte Ronaldo opp med matchvinnerscoring da Manchester United hentet seg tilbake og snudde 0-2 til 3-2 mot Atalanta.

Søndag møtes de til duell på Old Trafford, i en kamp som kan bli skjebnesvanger for Solskjær. Etter flere skuffende resultater i det siste, har presset økt på den norske manageren.

