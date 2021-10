Ordføreren i Bodø støtter Glimts ambisiøse stadionplaner

NTB Sport

Bodø/Glimt ønsker seg ny bærekraftig stadion som står i stil med klubbens ambisjoner, som bare stiger og stiger. Ordføreren i Bodø, Ida Pinnerød (Ap), sier i et intervju med TV 2 at de har tro på at de kan få det til.

– Jeg er ganske sikker på at bystyret blir enige om noe som er bra for Glimt når man finner et sted som fungerer godt. Vi har hatt flere samtaler med dem (Glimt) de siste ukene, så vi skal gjøre alt vi kan for å få gjort dette fort nok, sier Pinnerød.

Hun presiserer imidlertid at finansieringen av stadion må Glimt stå for selv og ikke komme fra offentlige midler.

Glimt ønsker å bygge en moderne arena, sentralt i byen. Håpet er at flest mulig skal kunne gå eller sykle til kamp.

– Vi har hatt mange fine år på Aspmyra. Men vi har en ambisjon om å bygge en arena som er tilpasset de ambisjonen vi har i klubben vår. Og de ambisjonene byen har, sier Frode Thomassen til TV 2.

