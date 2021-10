Oilers slo serieleder Stjernen – Sparta måtte slite mot Ringerike

NTB Sport

Det var duket for toppkamp i Stavanger da hjemmelaget Oilers tok imot serieleder Stjernen. Før kampen skilte det sju poeng mellom lagene, men lørdag ble avstanden mindre.

Patrick Newell og Tyler Coulter har til tider herjet for østfoldingene i årets sesong med henholdsvis 19 og 18 målpoeng på de første 13 kampene. Serielederne skulle imidlertid få det tøft. Jarrett burton sikret siddisene 1-0 tidlig i 2. periode.

15 minutter ut i samme periode skulle det bli to. Burton avsluttet mot mål, og pucken snek seg over mållinjen. Scoringene var nummer sju og åtte for canadieren denne sesongen.

Men så slo Stjernen tilbake. Jonathan Hermansson leverte en praktscoring med backhand fra skrå vinkel, før Newell assisterte Andreas Heier som banket pucken i hjørnet til 2-2.

Dan Kissel sikret 3-2 for vertene med ti minutter igjen, før Carl Christoffer Karlsen sluknet Stjernen-håpet minuttet før slutt.

Sen avgjørelse

I Oslo møttes Manglerud Star og Grüner til både lokal- og bunnoppgjør på en og samme tid. Manglerud Star så lenge ut til å ta sin første seier for året etter scoring av Robin Olsen Syversen tidlig i 1. periode.

Petter Andersen utlignet for Grüner med ti minutter igjen av siste periode, før Sander Frøberg fullbyrdet vendingen sju minutter før slutt. Da raknet hjemmelaget. Trym Dalebråten Auren og Nicolai Eliesen økte hver sin gang for Grüner. Mot slutten la Stian Thorbjørnsen på til 5-1 i åpent mål.

Sjokkerte

Ringerike ga Sparta en sjokkstart, og ga seg ikke før de sikret forlenging i siste spilleminutt. Petter Ellefsen scoret først, før Kenneth Pappalardo la på til 2-0 snaue to minutter senere.

Det gikk tid før Sparta fikk sin første scoring. Magnus Nilsen reduserte tidlig i 2. periode, men igjen måtte de vente før Håvard Salsten utlignet tidlig i 3. periode. Da Lars Joakim Lundberg scoret til 3-2 med sju minutter igjen så kampen tapt ut for Ringerike.

Men ett minutt før slutt utlignet de ved David Åslin og sikret forlengning. Der var Sparta sterkest og seiret etter scoring av Mattias Nilsson.

