Jerv best i sørlandsderbyet – drømmer videre om direkte opprykk

Diego Campos, Pibe og Shuaibu Lalle Ibrahim scoret Jervs mål i solskinnet på Levermyr. Start fikk inn to reduseringer ved Eman Markovic og Vegard Bergan, og på overtid spilte gjestene seg til enorme sjanser i jakten på ett poeng.

Med 2610 tilskuere fikk Grimstad-laget sin best besøkte kamp i moderne tid.

– Det er sånne øyeblikk vi drømmer om. Det betyr mye, spesielt for meg. Jeg er ydmyk og takknemlig for at folk hadde lyst til å møte opp, sa Jerv-spiller Iman Mafi til Fædrelandsvennen.

Jerv-supporterne har spennende uker i møte. Med fem kamper igjen er klubben tabelltoer og har en luke på to poeng til treer Aalesund, som møter Sandnes Ulf søndag.

Start ligger på en foreløpig 9.-plass med 30 poeng. Kristiansand-klubben har hatt en tung sesong etter fjorårets nedrykk fra Eliteserien, men lever fortsatt i håpet om å klore seg inn blant de seks beste. En slik plassering gir opprykkskvalifisering.

Spennende

Campos sendte vertene foran etter litt over en halvtime. Costaricaneren ble truffet i ryggen da Willis Furtado dunket til etter et blokkert frispark. Før scoringen hadde begge lag spilt seg til store sjanser.

Like før pause doblet Pibe alene med keeper. Han satte ballen mellom beina på Amund Wichne.

Start tente et håp 20 minutter før slutt da Markovic ut av intet tuppet inn 1-2-reduseringen, men kampen virket kjørt etter slett forsvarsspill på Ibrahims scoring. Likevel skulle det bli drama.

Metallet dirret

Ett minutt på overtid dunket Bergan inn 2-3 fra ti meter, og kort tid etter stanget Martin Ramsland et innlegg i tverrliggeren. Returen satte Eirik Schulze i stolpen og ut.

– Jeg synes vi skaper mer enn nok sjanser, og så vi blir straffet etter veldig enkle feil. Vi burde absolutt hatt en scoring til, men når vi ikke evner å sette sjansene, står vi igjen som tapere her, sa Start-trener Sindre Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Jerv har kun ett nederlag på sine elleve siste seriekamper. Laget drømmer om å rykke opp til øverste nivå for aller første gang. Tidligere har de vært snublende nær via kvalifiseringsspill.

