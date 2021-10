Håndball: Molde videre i Europa etter sluttspurt

NTB Sport

Romsdalingene flørtet med exit da de tyske gjestene ledet med fem mål ti minutter før slutt, men en sterk avslutning tettet gapet til 26-26.

Thüringen kriget til ingen nytte inn returkampens to siste scoringer. Laget trengte to mål til for å danke ut Molde, som vant 61-60 sammenlagt.

Sist helg tok MHK en imponerende 35-32-seier i Tyskland. Lørdag hadde et revansjelysten Thüringen regien fra start, ledet 13-10 til pause og havnet aldri under i målprotokollen, men det var ikke nok til å stoppe Molde fra å gå videre til 3. runde i kvalifiseringen.

Mona Obaidli ble klar toppscorer for hjemmelaget med åtte fulltreffere. Det var dobbelt så mange som de neste på Molde-lista.

Thale Rushfeldt Deila måtte følge kampens siste minutt fra tribunen etter å ha pådratt seg rødt kort for tre tominuttere.

Kvalifiseringen til europaligaen består av en runde til før gruppespillet. De avgjørende kampene spilles mellom 13. og 21. november.

