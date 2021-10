Tysk fotballklubb krever svar etter tilskuerkaos i Rotterdam

NTB Sport

Tilskuerkaoset som oppsto rundt arenaen i Rotterdam var det store samtaleemnet etter conferenceliga-kampen mellom Union Berlin og Feyenoord. 75 personer ble arrestert, mange av dem Union-fans.

Den tyske klubben retter tungt verbalt skyts mot nederlandsk politi og måten bortesupporterne ble møtt og håndtert på. Fredag gikk Union-ledelsen offentlig ut og krevde en forklaring på det som omtales som unødvendig maktbruk.

De kaotiske scenene utenfor inngangen til bortesupporterne skal ha resultert i at mange Union Berlin-supportere med kampbillett ikke ble sluppet inn på tribunene før kampen var halvspilt.

I etterkant hevdet flere tyske fans i sosiale medier å ha blitt angrepet av aggressive polititjenestemenn.

Landslagsback Marcus Holmgren Pedersen spilte hele kampen for Feyenoord, mens Fredrik Aursnes fikk de siste sju minuttene som innbytter for den nederlandske klubben. Julian Ryerson satt på benken for Union Berlin.

Hundebitt og skadd hest

Nederlandsk politi opplyser at 59 av de arresterte personene skal ha forsøkt å konfrontere Feyenoord-fansen før kampstart. De var mistenkt for å «forberede åpen vold», heter det i en uttalelse.

De øvrige 16 som ble tatt hånd om politiet er blant annet mistenkt for vandalisme og besittelse av fyrverkeri.

I tillegg hevder politiet at flere tjenestemenn skal ha blitt angrepet av «en liten gruppe tyske hooligans». I den episoden endte en politihund med å bite tre Union-tilhengere samt en politimann. Alle fire måtte behandles på sykehus.

En politihest og dens rytter ble også skadd da hesten ble skremt av fyrverkeri og gikk over ende.

Klubbledelsen angrepet

Tilskuerkaoset torsdag kveld fant sted rundt et drøyt døgn etter at en delegasjon med Union Berlin-ledere, blant dem klubbpresident Dirk Zingler, ble angrepet i Rotterdam. I etterkant beskrev Feyenoord-ledelsen den episoden som «en feig handling».

Union Berlin-ledelsen krever på sin side en forklaring etter scenene som utspant seg i forbindelse med kampen. Klubbtalsmann Christian Arbeit omtaler det som «katastrofalt» at flere hundre tilskuere med billett ikke kom seg inn før i pausen.

– Det finnes bilder av mange skadde personer i kjølvannet av en åpenbart svært tøff politioperasjon. Det er rett og slett uakseptabelt, sier han.

Union Berlin skal være i samtaler med Feyenoord og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) etter episodene på De Kuip.

26. november møtes Norge og Nederland til det som blir en helt avgjørende kamp i VM-kvalifiseringen samme sted.

(©NTB)