Tuchel bekrefter: Lukaku og Werner mister to kamper

NTB Sport

Det bekreftet trener Thomas Tuchel på pressekonferansen før lørdagens Premier League-kamp mot Norwich.

– Begge to får behandling. Jeg er ikke bekymret for noen av dem, men de er helt sikkert ute de to neste kampene, sa Tuchel ifølge Sky Sports.

Lukaku måtte av etter 23 minutter i Champions League-oppgjøret mot Malmö, mens Werner kastet inn håndkleet minuttet før pause.

Amerikanske Christian Pulisic blir heller ikke å se mot Norwich, og det er usikkert om han rekker kampen mot Southampton.

Chelsea leder Premier League med 19 poeng etter åtte kamper.

(©NTB)