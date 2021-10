Skikretser frykter for omdømmet: – Fryktelig beklagelig

NTB Sport

– Det er fryktelig beklagelig for omdømmet til Norges Skiforbund. Dette er en sak som gir skiforbundet negativ oppmerksomhet, og som tar energien til ansatte og tillitsvalgte. Man burde jobbet med rekruttering og det som skjer ute i løypa og bakkene, og ikke tatt opp dette i mediene, sier Siv Jørgensen til NTB.

Hun er leder i Nord-Trøndelag skikrets.

Jørgensen legger også til at kretsen ikke har diskutert noe innad etter torsdagens enighet i den betente konflikten mellom skistyret og Clas Brede Bråthen.

Styreledere fra hver sin krets over hele landet er på vei til Oslo for å delta på kretsledermøte denne helgen. Der vil Bråthen-saken bli diskutert, og torsdagens løsning på konflikten vil bli presentert.

Flere styreledere NTB har snakket med, er bekymret for hva konflikten har å si for skiforbundets omdømme.

– Nok er nok

Bråthen fratrer stillingen som hoppsjef for å bli landslagssjef. Han beholder mange av sine sportslige oppgaver, men skal ikke lenger holde i det administrative. Han har fått en kontrakt på fire år.

– Med tanke på frivilligheten og grasrota mener nok noen at nok er nok. Det er vanskelig å vite om frivillige fortsatt vil hjelpe til. Denne saken er veldig uheldig, sier Jørgensen.

Styreleder i Buskerud skikrets Steinar Berthelsen håper fortsatt at de frivillige vil være med, men mener en slik sak er «veldig uheldig».

– Det er bekymringsfullt at rekrutteringen synker. Jeg tviler på at det har hjulpet med denne saken, for å si det mildt. Dette går jo på det generelle omdømmet til skisporten, de som tråkker hoppbakker og hjelper til med lysløyper, sier Berthelsen.

– Mange har stusset

Kretsleder Tore Sandem i Østfold skikrets mener mediene ikke skulle bli brukt i en slik sak.

– Jeg håper ikke det går utover verken omdømmet, frivilligheten eller rekrutteringen. Det kan godt hende selvfølgelig, for det er mange som har stusset over saken og gjort seg opp noen tanker om dette, sier Sandem.

Kjetil Dahlen i Oppland skikrets mener det er vanskelig å si hvor stor betydning saken har hatt for omdømmet til skiforbundet.

– Men at saken har hatt stor betydning for skiforbundet som helhet, er det ingen tvil om, sier han.

Håper det ikke påvirker

Vidar Ruud i Akershus skikrets mener mange tviler på Norges Skiforbund etter de siste månedene.

– Vi får håpe det ikke går ut over det å drive med vintersport. Jeg håper ikke det påvirker barn og foreldre, og jeg håper ikke det lokale engasjementet fra ildsjelene og de frivillige går ut over dette, sier han og fortsetter:

– Denne saken burde jo blitt løst tidligere, det er ingen tvil om det. Samtidig kunne det nok ha blitt enda styggere også.

Oslo er optimister

Oslo Skikrets har tidligere sendt brev til Skiforbundet hvor det kreves at saken ryddes opp i.

– Det kan gå ut over ny aktivitet og frivillighet, men samtidig er jeg optimist: Tirsdag hadde vi høstmøte i skikretsen, og det var 80 frammøtte. Jeg er veldig fornøyd med det oppmøtet, sier styreleder Gudbrand Bakke.

– Vi kan ikke legge oss ned og være deppa. Vi må holde humøret oppe og gjøre det beste ut av det, rette opp det som er nødvendig og sette i gang tiltak. Alle er forberedt på å brette opp ermene. Vi gir ikke opp, vi som er tillitsvalgte og ildsjeler, legger han til.

