Offensiv Ada Hegerberg etter marerittet: Sikker på å nå nivået igjen

NTB Sport

Den norske Lyon-stjernen snakker om den tunge tiden i et ferskt intervju med den franske nyhetsbyrået AFP.

Hegerberg var nylig tilbake på banen for klubblaget etter å ha vært plassert på sidelinjen i 20 måneder. En alvorlig kneskade ble etterfulgt av et tretthetsbrudd. Veien tilbake til det grønne gresset ble svært lang og krevende.

– Jeg tvilte aldri på at jeg skulle komme tilbake. Comebacket var drivkraften jeg trengte for å komme gjennom den vanskelige tiden, sier 26-åringen til AFP.

– Selvsagt er det noe jeg skulle ønske jeg hadde sluppet å gå gjennom, men det er en del av meg nå. Jeg skal gjøre det til en styrke resten av karrieren min, fortsetter hun.

Tidenes mestscorende

De første minuttene på banen etter skademarerittet fikk hun i Lyons mesterligamøte med svenske Häcken. 12 minutter som innbytter ble fasiten.

Hegerberg er tidenes mestscorende spiller i Champions League for kvinner med 53 mål. Mot Häcken handlet det imidlertid like mye om en etterlengtet smak av spilletid som jakt på nye fulltreffere.

– Det var utvilsomt mange følelser. Jeg hadde ventet på det i lang tid. Da jeg tok mine første skritt på banen igjen, gikk jeg gjennom alt som hadde skjedd i hodet, alle de vanskelige stundene, sier 26-åringen.

Hegerberg var samtidig ikke den eneste på gresset som boblet av følelser.

– Jeg så hvor glade jentene var på mine vegne og på lagets vegne, men det handlet også om alle tilbakemeldingene fra folk. Jeg nøt øyeblikket, fordi det var en stor personlig seier, sier den tidligere Gullballen-vinneren.

Rekordjakt

Hegerberg forlenget kontrakten med Lyon på slutten av fjoråret. Den nye avtalen utløper i 2024. Spissen er sikker på at hun snart vil finne tilbake til sitt tidligere toppnivå.

– Jeg skal gjøre det beste jeg kan ut av comebacket mitt. Med tid og hardt arbeid vil ting bli normalt igjen. Jeg er overbevist om at jeg kan komme tilbake på nivået jeg ønsker å være. Jeg skal tenke positivt og se framover, sier Hegerberg.

Uten Hegerberg på laget ble det uvanlig lite sølvtøy på Lyon forrige sesong. I mesterligaen ble det exit i kvartfinalene mot Paris Saint-Germain, og PSG stakk også av med ligagullet i Frankrike.

Nå gleder 26-åringen seg til å bidra i seiersvante Lyons jakt på å ta tilbake hegemoniet.

– Derfor kan jeg nesten ikke vente med å komme tilbake på mitt beste, spille kamper regelmessig, score mål og ta alle rekordene, sier den norske stjernespissen.

Aldri tapt mot Grahams lag

Caroline Graham Hansen og Barcelona gikk til topps i Champions League forrige sesong etter å ha slått Maren Mjeldes Chelsea i finalen. Hegerberg er klar for å vippe den spanske storklubben ned fra tronen igjen.

– Jo bedre konkurransen er, jo bedre. Barcelona har hatt en strålende sesong, men du må samtidig være klar over at Lyon aldri har tapt for Barca, sier Hegerberg.

– De er et godt lag, men vi fokuserer på oss selv, og jeg er sikker på at vi har en sjanse hvis vi møter dem. Vi kan nesten ikke vente, tilføyer hun.

Hjemme i Frankrike har Hegerberg og lagvenninnene startet inneværende sesong sterkt. Seks seirer på like mange kamper er fasiten. Regjerende mester PSG har også full pott.

(©NTB)