Elyounoussi må operere tommelen – mister kamper

Til kanalen sier «Moi» at han skadet tommelen da han scoret det første av sine to mål mot Montenegro i 2-0-seieren i VM-kvalifiseringen 11. oktober, og at et leddbånd har røket.

Foreløpig går det fint å spille med skaden, men han forteller at en operasjon må til snart. I november venter avgjørende VM-kvalifiseringskamper mot Latvia og Nederland.

– Vi prøver å finne et tidspunkt som passer best for alle, men det er klart klubblaget, altså arbeidsgiveren min, må komme først. Jeg kommer til å gå glipp av kamper, dessverre, så får vi prøve å finne ut hvilke kamper, sier han.

Neste kamp for Elyounoussi er hjemme mot Burnley til lørdag. Der stiller han trolig fra start med teipet hånd.

