U23-kvinnene spilte uavgjort mot Nederland

Nils Lexrøds valgte å starte med hele åtte debutanter.

Celin Bizet Ildhusøy var en av dem og hun var frisk fra start. Etter 20 minutter kom hun alene med målvakten og gjorde ingen feil og 1-0 til Norge.

Nikita Tromp utlignet til 1-1 etter 27 minutter på et flott skudd etter at de norske spillerne ikke fikk klarert godt nok på et frispark.

Det norske laget spilte seg til flere gode sjanser i annen omgang også, men klarte ikke å score flere mål. Det klarte heller ikke de nederlandske motstanderne og dermed endte det uavgjort i Moss.

