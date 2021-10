TV 2: Bråthen hos skiforbundet for å signere avtale

NTB Sport

Kanalen erfarer at partene er enige om at Bråthen fortsetter i jobben. Arbeidskonflikten mellom dem har pågått i full offentlighet siden midten av august.

NTB har ikke fått bekreftet opplysningene.

Underveis er det blitt lansert ulike kompromissforslag. Torsdag kan det se ut til at partene finner en løsning. Mange i skimiljøet har vært kritisk til skiforbundets håndtering av saken. Onsdag ble det kjent at Buskerud skikrets ikke lenger har tillit til skistyret og krever et ekstraordinært forbundsting.

