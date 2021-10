Ryland skrev ny Sandviken-kontrakt

NTB Sport

Bergensklubben meddelte nyheten i en pressemelding torsdag. Der blir Ryland omtalt som Sandvikens mest rutinerte spiller.

32-åringen kom til klubben i forkant av 2019-sesongen. Siden har hun spilt 58 kamper og er totalt bokført med 256 opptredener i Toppserien. Ryland har tidligere spilt i Arna-Bjørnar og Avaldsnes samt vært utenlandsproff i Liverpool og Djurgården.

– Ingrid har i voksen alder hatt en strålende utvikling denne sesongen, og har vært en veldig viktig bidragsyter for oss. Derfor er det veldig bra for alle parter at hun og klubben er blitt enige om å gå videre sammen i 2022, sier Sandviken-trener Alexander Straus og fortsetter:

– Da går vi inn i neste sesong med det jeg mener er den beste høyre-vingback-avdelingen i Ingrid og Cecilie (Kvamme).

Sandviken er snublende nær å vinne Toppserien. Laget er fire poeng foran toer Rosenborg med to runder igjen. Bergenserne er i tillegg klare for cupfinalen mot Vålerenga 31. oktober.

