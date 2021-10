Maren Lundby vet ikke hvorfor hun gikk opp i vekt

NTB Sport

Totningen fortalte følelsesladet til NRK for to uker siden at hun ikke kommer til å delta i OL på grunn av problemer med vekten. Fortsatt vet hun ikke hvorfor problemene oppsto etter VM i Oberstdorf sist vinter

– Kroppen responderte helt annerledes enn hva den hadde gjort før. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg gikk opp i vekt, sier hun til Dagbladet.

Hun forteller om «gradvis prosess».

– Det jeg har fått høre, er at det er vanlig innenfor såkalte vektidretter. Jeg er ikke alene om å oppleve dette. Det i seg selv er en trygghet for meg. Medisinen for å behandle det, er å bruke tid, ikke stresse – og la kroppen ordne opp selv.

Forrige helg måtte Lundby også gi seg i «Skal vi danse», etter å ha opplevd problemer i foten.

Hun vil ikke helt avvise at hun blir å se konkurranser i løpet av vinteren.

– Det er dumt å lukke døra helt hvis kroppen plutselig skulle begynne å respondere, sier hun.

