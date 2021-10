Går mot løsning i Bråthen-konflikten – skiforbundet varsler pressekonferanse

NTB Sport

Det var TV 2 som først gikk ut med at partene er enige om at Bråthen fortsetter i jobben. Arbeidskonflikten med skiforbundet har pågått i full offentlighet siden midten av august.

– Jeg går inn i dette med et åpent sinn og føler vi har hatt gode diskusjoner fram til nå, sa Bråthen til NRK.

Han ønsket ikke å uttale seg om han kommer til å fortsette i jobben, men la til at det er det han ønsker.

Kort tid senere innkalte Norges Skiforbund til pressekonferanse. Den starter klokken 14.00.

Ifølge fler medier ligner enigheten på et av de forslagene Bråthen har fått tidligere. Det legger opp til at han fortsetter som sportssjef, men får en ny administrativ sjef. Sistnevnte rolle vil bli tildelt Ståle Villumstad, erfarer VG.

Villumstad er i dag arrangementssjef i hopp under Bråthens ledelse.

NTB har ikke fått bekreftet opplysningene.

Underveis er det blitt lansert ulike kompromissforslag. Torsdag kan det se ut til at partene finner en løsning. Mange i skimiljøet har vært kritisk til skiforbundets håndtering av saken. Onsdag ble det kjent at Buskerud skikrets ikke lenger har tillit til skistyret og krever et ekstraordinært forbundsting.

