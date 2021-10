Bråthen sikker på at hans nye sjef velges internt: – Noe annet vil overraske meg

NTB Sport

Torsdag kom endelig Bråthen og Norges Skiforbund fram til en løsning på arbeidskonflikten som har preget nyhetsbildet siden sensommeren. Enigheten går ut på at hoppsjefen gjennom 17 år går over i en ny stilling.

Framover skal Bråthen konsentrere seg om det sportslige. Han skal ikke lenger sitte på de store administrative oppgavene i hoppsporten.

– Vi har fått den løsningen vi ønsker, og vi gleder oss til å ta fatt på den. Dette er en avtale vi i hopp er godt fornøyd med, sier Bråthen til NTB.

Den nye avtalen er svært lik et av forslagene som lå på bordet tidligere i høst. Ledelsen i Norges Skiforbund sa nei fordi de ville at stillingen som sportssjef skulle lyses ut. Skistyret ønsket ikke at Bråthen skulle få velge sin egen sjef.

Bråthen beskriver i dag avvikene som «teknikaliteter». Han føler seg likevel trygg på at hans nye sjef vil bli et kjent fjes.

– Det blir en intern ressurs i hopp. Først blir det en midlertidig løsning, men jeg er helt sikker på at det vil bli løst så bra at man ikke trenger å se på andre løsninger i framtiden. Noe annet vil overraske meg stort, sier Bråthen.

Så sent som onsdag fryktet han at tiden i skiforbundet gikk mot slutten. Kontrastene før enigheten var store.

– Det har vært krevende. For litt over et døgn siden satt jeg med tilsvar på drøftelsesmøtet, og jeg var forberedt på å avslutte mitt 17 år lange engasjement i hoppsporten. Nå står jeg her og har fått fire nye år i en rolle jeg er meget godt fornøyd med, sier Bråthen.

(©NTB)