Boasson Hagen fikk ny toårskontrakt

NTB Sport

Allerede forrige måned ble det kjent at rudsbygdingen hadde takket nei til et tilbud fra det norske Uno-X-laget. Da tydet det meste på at han ville fortsette med samme arbeidsgiver, og slik blir det.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha forlenget med TotalEnergies. Jeg ble i år veldig godt integrert i laget, og jeg ser fram til å konkurrere videre de to neste sesongene. Klassikerne blir mitt store mål, sier Boasson Hagen i en pressemelding fra sitt franske lag.

34-åringen sluttet seg til TotalEnergies etter fjorårets sesong. Før det hadde han hatt flere sesonger i Dimension Data (senere NTT).

(©NTB)