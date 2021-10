Serielederne tapte poeng – AaFK forlenget ubeseiret rekke

NTB Sport

Serieleder HamKam styrte kampen fra start mot Sogndal, og etter flere sjanser tok de ledelsen ved Morten Bjørlo. Bjørlo ventet i feltet og dunket ballen i mål på innlegget fra Samual Rogers.

Bare minuttet ut i 2. omgang sto det 1-1. HamKam-keeper Nicholas Hagen mislyktes totalt i klareringsforsøket etter et hjørnespark og slo ballen i eget mål. Det ble også resultatet.

Etter HamKams poengtap hadde Aalesund alle tiders mulighet til å knappe innpå med seier mot Ranheim, men trønderne sjokkerte tangotrøyene med 3-3. Dermed har HamKam fortsatt seks poengs luke på tabelltopp.

AaFK kom til kampen med ni kamper ubeseiret i ligaen, og selv om Ranheim tok poeng, forlenget Aalesund rekken til ti kamper.

Kampen startet med at Daniel Kvande sendte Ranheim i ledelsen etter tolv minutter.

Da Sigurd Haugen utlignet etter én times spill så det ut til at AaFK skulle ta tak i kampen, men tre minutter senere sendte Marcus Mehnert Ranheim i ledelsen igjen. Fem minutter senere la Elias Hoff Melkersen på til 3-1, og det så ut til at Ranheim skulle ta alle poengene.

Men dramaet var ikke over med det. Etter 73 minutter reduserte Simen Bolkan Nordli, og kun to minutter senere fikk Aalesund straffe som Kristoffer Barmen satte sikkert til 3-3.

På overtiden hadde Haugen sjansen til å sikre seieren for AaFK, men tverrliggeren var i veien.

FFK-toget kjører videre

Fredrikstad, som er godt plassert i kvalifiseringskampen om opprykk, møtte onsdag et Strømmen i akutt poengnød. Laget hadde før kampen 19 poeng og en tøff jobb foran seg om plassen skulle beholdes.

Håvard Åsheim sendte Fredrikstad i ledelsen etter ti minutter, men fire minutter senere klarte Strømmen å utligne ved Sander Birkeland.

Etter 33 minutter gikk Fredrikstad igjen opp i ledelsen. Taofeek Ishmael satte inn 2-1 etter en flott soloprestasjon. Olav Øby sikret 3-1 med en sen scoring.

I kampen mellom Ull/Kisa og opprykkskandidat Jerv endte det 0-0. Jerv var nærmest etter blant annet et tverrliggertreff fra Willis Furtado. Jerv er ett poeng bak Aalesund, men ett foran Fredrikstad.

Kanonscoring

Start, som mildt sagt ikke har hatt noen drømmesesong, fikk en opptur hjemme mot nedrykkstruede Grorud, som ble slått 3-0.

Sørlandslaget slet seg til ett poeng mot nedrykkstruede Stjørdals-Blink sist, og kom til onsdagens kamp med én seier på sine siste fire kamper. Etter å ha styrt kampen fra start, utnyttet Eirik Schulze rot i feltet og satte inn lederscoringen etter 21 minutter.

Etter en halvtime gjorde Eman Markovic «alt» selv. Starts toppscorer mottok ballen ute på vingen og utfordret før han curlet ballen i motsatt hjørne. Peter Reinhardsen satte inn 3-0 etter en times spill.

Målfest

I oppgjøret mellom Raufoss og Stjørdals-Blink var hjemmelaget best. De ledet 2-0 til pause, før trønderne reduserte til både 1-2 og 2-3. Raufoss sikret 5-2-seier etter scoringer av Markus Johnsgård (2), Markus Karlsbakk, Even Bydal og Teodor Berg Haltvik.

I Sandnes gikk vertene opp i føringen omtrent med en gang på vei mot 3-2 over Åsane. Erlend Hustad var sikker alene med keeper og sendte Sandnes Ulf i ledelsen etter tre minutter. Etter tolv minutter doblet Jostein Ekeland ledelsen med et kanonskudd.

I 2. omgang kom Åsane tilbake og utlignet til 2-2 etter to raske mål fra Sindre Austevoll og Bjarte Haugsdal. Det var imidlertid hjemmelaget som kunne juble for seier etter at Ingvald Halgunset scoret sju minutter før slutt.

Kampen mellom KFUM Oslo og Bryne måtte vente helt til det 86. minutt for en avgjørelse. Joacim Holtan ble matchvinner for Bryne i 1-0-seieren.

