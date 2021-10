Piqué frelste Barcelona fra mesterligafiasko

NTB Sport

Dermed frelste han klubben fra total fiasko i turneringen der klubben har feiret så mange triumfer. Barcelona brøt en rekke på tre strake hjemmetap i mesterligaen, like mange som i klubbens 74 foregående hjemmekamper i turneringen.

I det 36. minutt greide ikke gjesteforsvaret å klarere et hjørnespark ordentlig, og Jordi Alba kom til innlegg. Ved lengste stolpe så han Piqué løpe ganske uforstyrret inn, og den rutinerte stopperen kunne sette foten på ballen fra 5-meterstreken og flukte den i mål.

Det var Barcelonas første mesterligascoring for sesongen, etter 0-3-tap i de to første gruppekampene. Barcelona fikk til en fattig avslutning mellom stengene i løpet av kampene mot Bayern München og Porto, men framsto giftigere i tirsdagens skjebnekamp.

– Vi spiller for vår framtid i turneringen, sa trener Ronald Koeman før tirsdagens kamp, uten å nevne sin egen framtid i klubben. Den var nok også i spill.

Sjanser

Koeman mønstret et lag med tre nederlandskfødte spillere på topp, og Memphis Depay, Sergiño Dest og Luuk de Jong presenterte seg ganske umiddelbart, selv om avslutningene ikke var så skarpe som hjemmefansen ønsket.

Allerede før det var spilt to minutter nikket Dest over fra god posisjon etter forarbeid av Depay og innlegg fra Alba. Etter et drøyt kvarter fikk de Jong hodet på et frispark fra Depay, men ballen forsvant rett utenfor. Så mistet Dinamo ballen på vei ut, og Depay satte opp de Jong, som skrudde den mot krysset. Keeper Georgij Busjtsjan svarte med en flott redning.

I det 35. minutt kom Dest til skudd i feltet, men Bustsjan reddet igjen. Hjørnesparket ble foranledning til det etterlengtede ledermålet.

Piqué-rekord

Ved pause byttet Koeman inn nye offensive krefter i vidunderbarnet Ansu Fati og Philippe Coutinho. Fatu holdt på å score et kunstmål, men fikk kjeft fordi han ved den anledningen ignorerte bedre plasserte medspillere.

Det var en midtstopper som berget tre poeng fora Barcelona, men Piqué kjenner veien til mål. Han er oppe i 16 scoringer i turneringen og har dermed tangert rekorden til Roberto Carlos som mestscorende forsvarsspiller i CL-historien.

Det var ikke det mest fryktinngytende laget som ble slått tirsdag. Dinamo Kiev har for første gang spilt fire strake europacupkamper uten scoring.

