Ny Elverum-seier i mesterligaen – knuste Zagreb 30-25

Elverum fulgte opp bragdseieren borte mot ungarske Szeged forrige uke. Det kroatiske hovedstadslaget ble et nummer for liten og var ikke i ledelsen en eneste gang.

Storspill av keeper Emil Kheri Imsgard bidro til at kampen langt på vei ble avgjort i de siste minuttene før pause. Halvveis ledet Elverum 15-10, og gjestene kom aldri nærmere enn tre mål i den andre omgangen.

– Vi vinner håndballkamper, og det er det beste jeg vet, sa Imsgard til TV4 etter at han igjen ble kåret til banens beste.

– Dette var solid. Vi var det beste laget, sa trener Børge Lund.

Innledningsvis scoret lagene annenhver gang. Elverum tok ledelsen sju ganger, Zagreb utlignet hver gang. Men så satte Elverum inn det første rykket og scoret tre på rad.

Årsbeste

I minuttene før pause drev Imsgard gjestene til fortvilelse. På 13-10 leverte han en strålende dobbeltredning på straffe og retur fra Ivan Cupic, og Stig Tore Moen Nilsen økte ledelsen til fire mål.

Så reddet Imsgard igjen på innhopp fra Cupic, og Simen Holand Pettersen satte inn 15-10. En ny redning fra Filip Vistorop sørget for at Børge Lund kunne ta pausepraten med fem måls ledelse.

– Jeg synes vi ser bra ut. Så langt er det årsbeste bakover, iallfall, sa Lund til TV4 i pausen.

Jubelkamp

Elverum beholdt grepet gjennom den andre omgangen og sikret seg en svært kjærkommen hjemmeseier foran 2000 tilskuere. Sindre Heldal, Eric Johansson, Simen Holand Pettersen og Tobias Grøndahl scoret fem mål hver. Heldal traff med alle sine avslutninger i kampen.

Szeged, som forrige uke ble slått av Elverum, greide 32-32 borte mot et Kiel-lag som manglet koronasmittede Sander Sagosen. Harald Reinkind scoret fem mål for Kiel, som avga poeng etter å ha ledet 25-18. Kent Robin Tønnesen og Alexander Blonz scoret to hver for Szeged.

Aalborg topper gruppa med åtte poeng etter å ha slått Vardar Skopje 33-29. Kristian Bjørnsen scoret tre mål og Sebastian Barthold ett for den danske klubben.

Med seks poeng på fem kamper henger Elverum med for fullt i sin gruppe, to poeng bak Aalborg, mens Zagreb har bare ett poeng.

