Newcastle ber fansen droppe arabiske klær

NTB Sport

I en melding på egen nettside ber Premier League-klubben fansen om å unngå tradisjonelle arabiske klær eller hodeplagg inspirert av Midtøsten – med mindre man vanligvis bruker det.

Det blir i meldingen presisert at de nye eierne ikke ble fornærmet av fansen som var kledd sånn under forrige hjemmekamp, men at de tvert imot så på det som en gest og hyggelig velkomst. Mot Tottenham ble flere fans sett i klær som ligner blant annet kefije og agal (hodetørkle og hodering).

«Likevel er det mulighet for at slik påkledning er kulturelt upassende og kan fornærme andre», skriver klubben.

Den saudiarabiske PIF-gruppen, som har sikret seg 80 prosent av aksjene i Newcastle, er et offentlig investeringsfond som kontrolleres av kronprins Mohammed bin Salman.

(©NTB)