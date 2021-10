Mot håndball-EM i Norge i 2026 og 2028

NTB Sport

Dermed kan Norges største håndballstjerner på henholdsvis herre- og damesiden se fram til mesteskap på hjemmebane om henholdsvis fem og sju år.

Onsdag opplyste Det europeiske håndballforbundet at de skandinaviske landene er eneste søker til de to mesterskapene. Det skjer etter at Spania, Portugal og Sveits har gått sammen om å ville arrangere EM-sluttspillet for menn i 2028.

Spania og Portugal hadde opprinnelig søkt om å få tildelt det sistnevnte mesterskapet, mens Sveits ønsket seg arrangøransvaret både for EM-sluttspillet i 2028 og to år tidligere.

Som følge av at Sveits nå er innlemmet i den spansk-portugisiske søknaden for 2028, har sveitserne trukket sin 2026-søknad. Dermed står Norge, Sverige og Danmark alene tilbake her.

I kampen om EM-sluttspillet for kvinner i 2028 har heller ikke de skandinaviske landene konkurranse.

Tildelingen av mesterskapene skjer under Det europeiske håndballforbundets ekstraordinære kongress i Wien 20. november.

I den skandinaviske søkanden om EM for menn i 2026 er Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo utpekt som aktuelle kampsteder på norsk jord. De samme byene er aktuelle for å huse kamper i kvinne-EM to år etterpå.

Norge, Sverige og Danmark søkte opprinnelig også om å få arrangere EM-sluttspillet for kvinner i 2026 og herre-EM i 2028, men har trukket disse søkandene.

I stedet ligger det nå an til at Sveits, Spania og Portugal får det sistnevnte mesterskapet. I planene som er forelagt EHF heter det at sluttspillets finalehelg kan bli lagt til fotballklubben Real Madrids hjemmebane Santiago Bernabeu.

