To tredeler av Premier League-spillerne er fullvaksinert

NTB Sport

Det opplyser den engelske eliteserien i fotball på sitt nettsted. 81 prosent av spillerne har nå fått minst én dose av vaksinen.

– Det er tydelig at tidevannet er i ferd med å snu, sier Storbritannias assisterende helsedirektør Jonathan Van-Tam til BBC.

– Tallene viser at folk nå lytter til fornuftige råd fra kyndige personer. Det er der man får gode råd, ikke fra internett, Instagram eller Facebook. Dette er veldig bra, og en positiv endring.

I slutten av september kunne bare sju av Premier League-klubbene rapportere at minst 50 prosent av spillerne var fullvaksinert.

Premier League oppfordrer spillere og klubbansatte til å vaksinere seg, og ligaen kommuniserer jevnlig vaksinasjonstallene. Lenge var de lavere enn for andre idretter og andre grupper i samfunnet.

Van-Tan sier at han tror den økende interessen for å ta vaksinen har sammenheng med at spillerne innser at det i tiden som kommer vil være vanskelig å reise utenlands om man ikke er vaksinert.

(©NTB)