Solbakken invitert til Wenger-møte – skal diskutere omstridte VM-planer

Det opplyser Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) på sine nettsider mandag.

Møtene med de 211 landslagssjefene, som holdes digitalt, er fordelt på to dager. Det første finner sted allerede tirsdag, mens det andre gjennomføres torsdag.

Diskusjonene som skal finne sted ledes av tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger. Han er nå ansatt som Fifas utviklingssjef.

Dagsordenen inneholder en rekke temaer – blant dem ivaretakelse av spillernes helse, internasjonale vinduer for gjennomføring av landskamper og hvor ofte fotball-VM skal avholdes i framtiden, opplyser forbundet.

– Som landslagssjefer er deres innspill helt essensielle, sier Arsène Wenger.

Møter kritikk

– Mulighetene vi har til å komme sammen, er få, og det er langt mellom dem, men vi må omfavne disse anledningene. Slik dialog hjelper oss å beskytte den unike posisjonen fotballen har i verden og til virkelig å gjøre den global, tilføyer franskmannen.

Fifas forslag om å avholde fotball-VM annethvert, ikke hvert fjerde år som i dag, har skapt store overskrifter og het debatt i fotballmiljøet. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) er blant dem som har varslet kamp for å få lagt planene døde.

Det internasjonale olympiske komité (IOC) har også plassert seg blant kritikerne, det samme har flere spillerforeninger.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken tilhører også den siden. Det røpet han på spørsmål fra NTB tidligere i høst.

– Jeg er imot de planene. VM og EM er høytidsstunder. Jeg er på mange måter en fotballtradisjonalist, og jeg synes at VM hvert fjerde år er fint. Det er et kjempestort arrangement, og det er også andre store mesterskap som Copa America og EM og andre ting som skal arrangeres, sa han.

Vil beskytte spillerne

Hans andre argument mot å avholde VM annethvert år, handler om det helsemessige rundt spillerne.

– Vi må beskytte spillerne. De trenger også å puste litt innimellom. De trenger pauser. Med et VM annethvert år, og et EM inne i der, blir det hele utvannet og ikke så spesielt for oss (lagene), dere (mediene) eller publikum heller, sa Solbakken.

Det er ventet at forslaget om VM annethvert år vil bli stemt over av Fifas medlemsland i desember.

