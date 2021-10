NTB Sport

Det bekrefter han overfor Adresseavisen. Han venter barn med kjæresten Ida Bekken.

– Jeg kan betrygge med at vi har veldig god margin til at det skal gå fint med tanke på OL. Jeg er veldig glad for at jeg etter all sannsynlighet kommer til å være ved Idas side både før, under og etter fødselen, sier han til avisen.

Graabak vant OL-gull i Sotsji i 2014. Da ble det også gull i lagkonkurransen. I Pyeongchang i 2018 ble det OL-sølv i lagkonkurransen.

(©NTB)