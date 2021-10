Hovland hevet seg etter svak start – endte på 18.-plass

NTB Sport

Etter at det norske golfesset falt langt bak i sesongstarten hans sist helg i samme by, fikk nordmannen en bedre plassering denne gang.

Hovland startet svakt med en bogey allerede på første hull søndag, men hevet seg med birdier på hull tre, seks og sju. Etter en bogey på ellevte hull, ble det fire nye birdier på hull 13, 14, 17 og 18.

Til slutt endte Hovland 18 slag under par, noe som holdt til en delt 18.-plass. Opp til en topp 10-plassering skilte det to slag.

Rory McIlroy vant turneringen og endte på 25 slag under par. Han gikk den avsluttende runden seks slag under par og vant så vidt foran Collin Morikawa. Amerikaneren gikk siste runde ti slag under par, og endte til slutt ett slag bak McIlroy.

