Høgmo knuste Norlings seiersrekke – maskert mann skapte skandalescener

NTB Sport

Patrik Wålemark og Leo Bengtsson banet vei for Häckens seier med hver sin scoring mellom det 50. og 55. minutt. Vertene ga seg ikke der, og til slutt skulle det ende med kalassifre.

Et selvmål fra Henrik Castengren ga 3-0 med litt over et kvarter igjen, mens tidligere Molde-profil Joona Toivio økte ledelsen ytterligere på frispark i sluttminuttene. Wålemark rakk også å bli tomålsscorer på tampen.

Oppgjøret ble stoppet i fem minutter etter at en maskert mann blant bortelagets supportere prøvde å entre banen. Han rakk å bli stoppet fra å gå til angrep på feirende Häcken-spillere. Episoden skjedde rett etter 3-0-scoringen.

Høgmos menn er ubeseiret i fem Allsvenskan-kamper og har vunnet sine to siste. IFK Norrköping kom til mandagens oppgjør som Sveriges beste formlag. Statistikken viste fire seirer på rappen og seks strake kamper uten tap. I Göteborg ble rekken grundig smadret.

Nederlaget kan vise seg å bli kostbart i Norlings jakt på sin tredje Allsvenskan-tittel. Den tidligere Brann-treneren har ledet Malmö (2013) og AIK (2018) hele veien til gullet, men IFK Norrköping er nå fem poeng bak Malmö med sju runder igjen.

Häcken ligger på 8.-plass med 31 poeng.

