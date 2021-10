Simulert høyde-trening skal rapporteres til Antidoping Norge: Ingen nedre aldersgrense

NTB Sport

Det besluttet det ekstraordinære Idrettstinget med stemmetallene 146-2 søndag, melder VG og TV 2.

Det kom fram at det ikke finnes noen sanksjonsmuligheter mot dem som ikke bruker høydehus i tråd med de retningslinjene som idrettstinget søndag vedtar.

– De som vil bruke simulert høyde, skal rådføre seg med eksperter i Olympiatoppen. Det skal bare brukes av utøvere som er på svært høyt internasjonalt nivå over tid. Og bruken skal registreres hos særforbundet - og viderebringes til Antidoping Norge, sa visepresident i NIF Vibecke Sørensen på søndagens ting.

Grunnen til denne ordningen er ifølge Sørensen denne: – Fordi bruk av høydehus kan maskere andre ulovlige metoder, og fordi det kan gi endret blodprofil hos utøveren.

Retningslinjene gjør at det kun er utøvere som befinner seg på «svært høyt internasjonalt nivå» (aktuelle for OL, Paralympics, VM, EM eller lignende på seniornivå) som kan benytte seg av simulert høyde.

Det er ikke satt noen aldersgrense for vedtaket, slik at en 13-åring i teorien kan ta i bruk høydehus dersom vedkommende befinner seg på et høyt internasjonalt seniornivå.

Det særnorske forbudet mot bruk av simulert høyde, ble opphevet i vår.

I Norge var bruk av høydehus forbudt fra 2003. Forslag om å skrote forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.

