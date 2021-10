Glimt tilbake på topp etter drama: – Ser ut som et billig straffespark

NTB Sport

Etter Moldes seier mot Tromsø lørdag var det romsdalingene som overnattet på tabelltopp. Bodø/Glimt var imidlertid tilbake på tabelltopp søndag etter en sen straffescoring.

13 minutter tok det før Erik Botheim satte sitt mål nummer 13 for sesongen. Spissen, som har vært i strålende form denne sesongen, hadde få problemer med å videresende Fredrik Bjørkans presise innlegg i mål fra kloss hold.

Ti minutter før slutt kom utligningen. Jonathan Lindseth kom stupende inn i feltet og stanget inn 1-1.

– Vi holder de godt unna i store deler av kampen og utligner ganske sent. Da håper vi at vi skal holde det til uavgjort, men så får de det som ser ut som et billig straffespark, sa Lindseth til Discovery etter kampen.

Sen avgjørelse

Deretter så det ut til at det skulle ende uavgjort, men Ola Solbakken sikret 2-1-seier på straffespark. Hugo Vetlesen ble felt av innbytter Bjørn Inge Utvik.

– Det er veldig godt. Det er ikke noe god straffe, men det viktigste er at den går i mål, sa matchvinner Solbakken etter kampen.

– Jeg synes det så rett ut, sa han om straffesituasjonen.

Utvik var ikke helt enig i det.

– Du ser at skuddet går via meg. Jeg synes ikke det er straffespark. Jeg mener at jeg først og fremst blokkerer skuddet, sa han.

Styrte kampen

Bodø/Glimt tok tidlig kommandoen på hjemmebane og lot ikke gjestene komme til noen sjanser den første halvtimen.

Sarpsborg-trener Lars Bohinen snakket før kampen om at laget skulle legge seg lavt og satse på kontringer, og det var akkurat det de gjorde i 1. omgang.

– Vi bruker 25 minutter på å lære oss hva det vil si å ha aggressivitet og hvordan flytte beina. Vi skulle gjerne ha med oss ett poeng her. Vi er ikke giftige nok, sa Bohinen etter tapet.

Ny energi

I 2. omgang var det et friskere Sarpsborg som kom på banen, men til tross for at de skapte sjanser klarte de ikke å sette det altfor store presset på serielederne.

Tre minutter ut i 2. omgang fikk Sarpsborg og Anton Salétros en gigasjanse, men svensken klarte ikke overliste Nikita Khajkin alene med målvakten.

Mot slutten ble det spennende da utligningen kom, men det endte med gul seier etter at Solbakken avgjorde fra straffemerket.

Sarpsborg maktet ikke komme tilbake etter straffescoringen og måtte reise tomhendt hjem.

