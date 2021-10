Evertons hjemmerekke røk mot West Ham

NTB Sport

Premier League-kampen måtte vente helt til det 74. minutt før den avgjørende scoringen lå i nettet. Hjørnesparket fra Jarrod Bowen fant hodet til Angelo Ogbonna som med en fin hodestuss sendte ballen i mål.

Etter at West Ham hadde styrt store deler av 1. omgang, var det Everton som kom raskest ut i 2.-omgang. Etter 51 minutter var Salomón Rondón svært nære å sende hjemmelaget i ledelsen, men headingen strøk stolpen.

Både Demarai Gray og Andros Townsend var svært aktive for hjemmelaget i kampen og kom til flere gode sjanser, uten at noen satte Lukasz Fabianski på spesielt store prøver. Dermed endte det med 0-1-tap for de blå.

Everton hadde før kampen vunnet alle hjemmekampene hittil denne sesongen. De slo Southampton i serieåpningen, før både Burnley og Norwich har fått unngjelde. Søndag endte altså rekken.

Neste helg får Everton mulighet til å slå tilbake da formsvake Watford kommer på besøk. De står uten seier på sine siste fire kamper. West Ham møter Tottenham hjemme.

