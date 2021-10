Warholm årets friidrettsutøver i Europa

NTB Sport

Det er andre året på rad Warholm får utmerkelsen. Den norske stjernen tok pusten fra en hel friidrettsverden med verdensrekorden 45,94 på 400 meter hekk da han tok gull i Tokyo-OL i august.

«Han er fortsatt bare 25! Er det noe denne mannen ikke kan?» skriver EA i en Twitter-melding.

Sifan Hassan ble kåret til årets kvinnelige utøver i Europa. Hun tok OL-gull på 10.000 meter og 5000 meter.

Senere i år skal de samme prisene deles ut av Det internasjonale friidrettsforbundet. Der må Warholm finne seg i å være blant favorittene etter sin eventyrlige sesong. Han har tidligere vært nominert for prisen, men aldri vunnet den.

Warholm, som også har to VM-gull og et EM-gull på CV-en, er motivert for det som kommer.

– Det er VM og EM neste år, og så er det VM igjen i 2023. Året etter er det nytt OL, og året etter der igjen et nytt VM. Det neste året det er litt rolig med «bare» EM, er i 2026. Vi har nok å se fram til, og jeg liker det. Det gir all mulighet til å motivere seg, sa verdensrekordholderen i et intervju med NTB nylig.

