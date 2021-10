Trøbbel for United etter tungt tap: – Vi trenger å endre noe

NTB Sport

Med det forsvant den sterke rekken til Manchester United med 29 kamper på rad borte i Premier League uten tap.

Etter kampen var Paul Pogba klar på at noe må forandres om United skal finne fram til storspillet igjen.

– Vi må finne ut hva problemet er. Vi slipper til enkle mål, dumme mål. Fansen vil legge press på oss, og vi er nødt til å være mer modne, tror jeg. Vi må ta ballen og spille vår fotball, sa Pogba til Sky Sports.

– Vi trenger å endre noe. Jeg vet ikke om det er tankesettet til spillerne, vi vet ærlig talt ikke. Det er frustrerende, for det er noe vi ikke skjønner, og vi må finne ut av det veldig fort. Hvis du vil kjempe om titler, må du vinne slike kamper, fortsatte franskmannen.

Solskjær tar skylden

Ole Gunnar Solskjær måtte etter kampen tåle kritikk fra flere eksperter og tidligere spillere. Mange kritiserer manglende fantasi i spillet, og at Solskjær kanskje brukte kaptein Harry Maguire fra start for tidlig etter skade.

– Jeg har mange gode spillere. Fred, Edinson Cavani, vi savner dem. Jeg kommer ikke med unnskyldninger for laget jeg sender på banen. De er gode fotballspillere, og vi har ikke levert, sa Solskjær ifølge BBC.

– Det er jeg som velger laget. Når vi slipper inn fire, så gjorde jeg kanskje et dårlig valg, fortsatte han.

Praktscoringer

Etter en rolig start på kampen tente Mason Greenwood skuddfoten før han hamret til fra rundt 18 meter etter 19 minutter. Skuddet gikk via stolpen og i mål, helt utakbart for Kasper Schmeichel i Leicester-målet.

Like etter ville ikke Youri Tielemans være noe dårligere, og etter en halvtime leverte han en frekk scoring. Kelechi Iheanacho stjal ballen fra en uoppmerksom Harry Maguire og fant belgieren. Han satte foten til ballen som gikk i en stor bue over David de Gea i United-målet og fant borteste hjørne. Dermed sto det 1-1 til pause etter to praktscoringer.

I 2.-omgang var det lenge stillingskrig før det skulle smelle det siste kvarteret.

Sekunddrama

Kvarteret før slutt kom 2-1 til hjemmelaget. De Gea reddet avslutningen til Patson Daka etter et hjørnespark, men ballen falt til slutt ned hos Caglar Söyüncü som enkelt satte inn 2-1.

Etter en drøy time entret Marcus Rashford banen for første gag denne sesongen og utlignet kun minutter etter 2-1-målet. En fin pasning fra Victor Lindelöf fant Rashford som satte den i mål alene med keeper.

Det skulle imidlertid ikke holde for United. Leicester gikk rett i angrep fra avspark, og sekunder senere lå ballen i nettet bak de Gea igjen. Jamie Vardy satte inn 3-2 og sendte Leicester til himmels.

På overtid sikret Daka seieren med sin 4-2-scoring. Han fikk ballen alene på bakerste stolpe og kunne enkelt pirke ballen i mål.

Borterekken brutt

Med tapet endte Manchester Uniteds borterekke på 29 bortekamper på rad uten tap i serien. United-laget har hatt noen utfordrende siste uker med tre tap, én uavgjort og én seier på de fem siste kampene.

United og Solskjær har et tungt kampprogram framover. De møter Atalanta to ganger i mesterligaen de kommende ukene, mens både Liverpool, Tottenham og byrival Manchester City venter i ligaen.

Der må United helst komme av gårde med gode opplevelser om det skal bli noe å juble over i den røde delen av Manchester på nyåret.

