Tap mot gamleklubben for Stefan Johansen

Den tidligere landslagskapteinen var en populær spiller i Fulham fra 2016 til han ble solgt permanent til QPR i januar, etter et låneopphold i klubben. Comebacket på Craven Cottage ble nok ikke helt som Johansen hadde håpet på.

For Aleksandar Mitrovic og Fulham ble for sterke for London-rivalen. Den serbiske spissen scoret kampens første mål med en flott avslutning etter ti minutter og selv om QPR utlignet til 1-1 var det Mitrovic som skulle bli dagens mann.

For i det 67. minutt var tankspissen frampå igjen da han stanget inn 2-1. Noen minutter senere la Bobby Decordova-Reid på til 3-1 og på overtid av kampen sørget Antonee Robinson for 4-1.

Det gjør at Fulham får en liten luke ned til Johansens nye klubb. QPR er nå fem poeng bak Fulham og taper terreng i kampen om opprykk.

