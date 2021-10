Rosenborg la press på Sandviken med ny seier – sikret minst seriesølv

NTB Sport

Med to serierunder igjen å spille og åtte poengs forsprang ned til Lillestrøm er sølvet i boks, men Rosenborg sikter fortsatt på gull. Trønderne er nå ett poeng bak serieleder Sandviken, men bergenserne har én kamp til gode mot Avaldsnes søndag.

Bunnlaget Klepp holdt stand i 37 minutter før Rosenborg tok ledelsen på vakkert vis. Emilie Marie Joramo dundret til fra utenfor 16 meteren, og ballen suste inn i krysset.

Derfra og ut var kampen en transportetappe for RBK. Lise Marie Utland stanget inn 2-0 tre minutter etter åpningsmålet etter et flott innlegg fra Elin Sørum. Etter pause la Sørum selv på til 3-0.

LSK Kvinner sikret også tre poeng lørdag. Emilie Haavi brukte bare fire minutter på å tegne seg på scoringslisten for Lillestrøm. Toppseriens toppscorer stjal ballen etter en feilpasning fra Stabæk, satte fart mot mål og var sikker alene mot keeper. Like før pause måtte hun ut med skade.

Thea Kyvåg og Sophie Haug sendte LSK opp i tremålsledelse etter pause, før Iris Omarsdottir sørget for et trøstemål for Stabæk.

(©NTB)