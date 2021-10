Ringerike yppet seg mot serieleder Stjernen – tapte 6-7

NTB Sport

Ringerike slo Storhamar på bortebane torsdag etter forlengning. Selvtilliten er på topp, og etter førsteperioden ledet laget 3-0 etter to mål fra Brett Perlini og ett fra David Åslin.

Gjestene slo tilbake to ganger ved Patrick Newell og Jonathan Asbjørnsen. Kenneth Gulbrandsen økte til 4-2 før Filip Gunnarsson reduserte til 3-4. Perlini fullførte sitt hattrick da han gjorde 5-3 like før midtperiodens slutt.

Arttu Niskakangas reduserte i et overtall med litt over et kvarter igjen av kampen. To kjappe mål fra Riley Brace og Austin Cangelosi sendte Stjernen foran. Gulbrandsens annet mål ble til 6-6 før Cangelosi ordnet 7-6 med litt under tre minutter igjen av kampen.

Vålerenga tapte etter straffer borte mot Sparta. Vålerenga kom best ut da Storm Mørch-Karlstad ordnet 1-0 mot slutten av 1. periode. Hans Kristian Jakobsson utlignet for vertene med midtperiodens eneste scoring. Det ble ikke flere scoringer verken i tredje periode eller i forlengningen.

Frisk Asker slo tabelljumbo Manglerud Star med 5-0. Anders Bastiansen ordnet 1-0 i første perioden før David Morley (2), Magnus Geheb og Viktor Granholm scoret i sisteperioden.

