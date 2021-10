NTB Sport

Hovland lå to under par etter de første seks hullene, men fikk en bogey på hull sju. De to siste hullene gikk han på par.

Før dag tre var Hovland på delt 8.-plass. Nå har han falt ned til delt 17.-plass med til sammen tolv slag under par.

På topp ligger fortsatt amerikanske Keith Mitchell med 20 slag under par, åtte slag foran Hovland. Rickie Fowler og Rory McIlroy følger med henholdsvis tre og fire slag mer enn Mitchell.

(©NTB)